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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 01:59:14م
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[27/مايو/2018] محافظات - سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي مجازره المروعة بحق الشعب اليمني وأدت إلى استشهاد وإصابة 41 مواطناً بينهم نساء وأطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مبنى شركة النفط في شارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال .



وأكد المصدر استشهاد رجل وثلاثة أطفال وإصابة 15 مواطناً آخرين في غارة استهدفت الخط العام بمدينة صعدة  ،  كما استشهد رجلان وطفل جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية غمر الحدودية



و شن الطيران المعادي في محافظة صعدة أيضاً أربع غارات على منازل المواطنين وأحد المساجد في منطقة الحمزات بمديرية سحار ،وثمان غارات على منطقة طخية بمديرية مجز ، وأربع غارات على منطقتي البقع و العطفين بمديرية كتاف .



واستهدف طيران العدوان بست غارات مناطق شعبان و آل علي والأزهور بمديرية رازح الحدودية ، في حين تعرضت مناطق متفرقة من المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن إثر غارة لطيران العدوان على قرية السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، ودمر الطيران عدداً من زوارق الصيادين بأربع غارات استهدفت مركز الصيادين في منطقة العرج بمديرية باجل .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على منطقة كيلو 16 و غارة أخرى على مديرية اللحية و ثمان غارات على شبكات الاتصالات في مدينة الصليف .



وفي محافظة عمران استشهدت امرأتان وأصيب ثالثة في حصيلة أولية جراء غارة شنها الطيران المعادي على منطقة العبلة بمديرية حرف سفيان ، كما شن غارتين على الجبل الأسود في المديرية



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على المزرق وفج حرض بمحافظة حجة .




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