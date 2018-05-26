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مناقشة الوضع الخدمي والتنموي بمحافظة صنعاء
[27/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، الوضع الخدمي والتنموي في مديريات المحافظة.

وفي الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة لقطاعي الخدمات فارس الكهالي والتربية والشباب طالب دحان ومدراء مكاتب الصحة الدكتور خالد المنتصر والاوقاف ايمن عبدالقادر ومشاريع مياه الريف المهندس عبدالخالق شرهان والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي مجاهد السماوي ، تم التأكيد على اهمية وضع دراسات لمشاريع استراتيجية تنموية تخدم اكبر عدد من المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى ضم مشاريع الصرف الصحي ضمن برامج مكافحة الكوليرا، والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات لتنفيذ مشاريع استراتيجية ملموسة، والاستعانة بدليل الاحتياجات الضرورية والانعاش المبكر الذي اعدته مؤسسة الإكرام مع المكاتب الخدمية لتنفيذ المشاريع ذات الاهمية والأولوية.

واستعرض الاجتماع المشاريع المتعثرة في المياه والصرف الصحي بعدد من المناطق في المديريات والسبل الكفيلة بمعالجتها، ومشاريع مياه الريف المزمع تنفيذها في مناطق مناخة وبني حشيش والحيمة الداخلية وجحانة والتمديدات لمشروعي ارحب والغرزة بهمدان.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بمكتب الأوقاف والسبل الكفيلة بمعالجتها ،
والارتقاء بالاداء.

وفي الاجتماع وجه المحافظ قطينة مكاتب الصحة ومياه الريف والمياه والصرف الصحي بإعداد دراسة متكاملة لتنفيذ مشاريعها بالمناطق الأهلة بالسكان في مديريات الطوق واسناف بجحانة والحصن .

ودعا إلى تعزيز مستوى التنسيق مع وزارتي الصحة والمياه لإنجاح تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، والاجهزة الامنية لإستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة في بيت بوس وحزيز، وعمل دراسات جدوى لمشاريع المياه التي يمكن تزويدها بالطاقة الشمسية.

وحث محافظ صنعاء على إعداد تصور كامل لبرامج تعزيز الجبهة الداخلية ومستوى الصمود في مواجهة العدوان. ، وبرنامج زيارات تفقدية للمرافق الصحية .

واشار إلى اعتزام قيادة المحافظة على تكريم المكاتب التنفيذية النشطة والفاعلة .

حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم و المدراء بمكتب الأوقاف.

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