امسية رمضانية بوزارة الصحة العامة والسكان [27/مايو/2018] صعدة - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم بصنعاء، الوضع الصحي وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية.



وفي الأمسية التي حضرها قيادات الوزارة والبرامج الصحية أكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، أهمية استشعار الجميع المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الخدمات الصحية.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار، والنهوض بالقطاع الصحي على كافة المستويات .



واوضح انه تم انشاء قطاع للطوارئ والاسعاف ورعاية الجرحى، باعتبار ذلك من اولويات الوزارة لتعزيز دورها في الاهتمام بالجرحى، وتطوير وتأهيل الطوارئ والعناية المركزة لاستقبال الحالات الطارئة.



ولفت إلى ان الجهود مستمرة في تحسين العمل الإداري والبرامج الصحية التابعة للوزارة، وتطوير اداء الكادر البشري، ومعالجة كافة الاشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي.

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