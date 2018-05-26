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مجلس التلاحم ينظم أمسية أحياء لأربعينية الرئيس الشهيد الصماد
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
نظم مجلس التلاحم الشعبي القبلي أمسية رمضانية بصنعاء إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار" رئيس الشهداء صالح الصماد  شموس لا تنطفئ".

وفي الفعالية أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس إلى أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي أسس المشروع الوطني" يد تحمي.. يد تبني " .

ولفت إلى أن الشهيد كان يحمل كل الصفات الوطنية، وحمل كفنه على يديه وسخر حياته للدفاع عن الوطن .. مؤكدا أن الوطن خسر باستشهاده رجل امتلك الصفات التي أهلته لقيادة البلاد في أحلك الظروف وأصعبها.

وأكد العيدروس المضي على درب الشهيد والسير على النهج الذي سار عليه .. داعيا الجميع إلى تحقيق المشروع الوطني الذي أطلقه لبناء دولة المؤسسات .

وفي الفعالية التي حضرها وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع ومحافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري ونائب رئيس مجلس التلاحم الشعبي محمد المقداد ورئيس تنظيم التصحيح مجاهد القهالي، أشار رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام إلى أن الرئيس الصماد تولى قيادة البلاد في أصعب الظروف وأدى واجبه الوطني بأمانة وإخلاص.

ونوه بمواقف الشهيد البطولية والتي شكلت أنموذجا للشعب اليمني في الصمود والصبر والثبات في مواجهة العدوان .. داعيا إلى السير على نهج الشهيد في الدفاع عن الوطن ورفد جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

بدوره أشاد نجل الشهيد صادق الصماد في كلمة أسرة الشهيد، بدور مجلس التلاحم القبلي في تنظيم هذه الفعالية .. لافتا إلى ضرورة المضي في المشروع الذي أطلقه الرئيس الصماد والدفاع عن الوطن وعدم التراجع أو الخضوع والذي كان دائما ما يؤكد عليه الرئيس الشهيد.

عقب ذلك سلم مجلس التلاحم الشعبي القبلي درعّ القبيّلية اليمنية وكذا وسام من رؤساء مجالس التلاحم القبلي بالمحافظات الجنوبية لوالد وأقارب الشهيد تقديرا لتضحيات الرئيس الصماد وتكريماً لأسرته.

حضر الأمسية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء عدد من المحافظات وقيادات وممثلي عدد من الفعاليات ورؤساء مجلس التلاحم القبلي في المحافظات.
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