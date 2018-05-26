أمسية بمديرية السلفية تناقش المواضيع المتصلة بالشأن المحلي [27/مايو/2018] ريمة - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية نظمتها السلطة المحلية بمديرية السلفية بمحافظة ريمة بحضور المحافظ حسن العمري المواضيع المتصلة بالشأن المحلي في ظل استمرار العدوان والحصار.



وتطرقت الأمسية التي حضرها المشرف العام يحيى المؤيدي ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي حسن محمد طه والقيادات المحلية والتنفيذية والفعاليات السياسية وممثلي منظمات المجتمع، إلي الجوانب المتصلة بتعزيز الاصطفاف والتلاحم والتكافل الاجتماعي.



وأكد محافظ ريمة أهمية تضافر جهود كافة القوى الوطنية لتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني للتصدي لمؤامرات العدوان.



ووجه السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية بتكثيف الجهود لتحسين الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وحث الجميع على الاستمرار في عملية التحشيد ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن.



من جانبه أكد مشرف المحافظة على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية خلال هذه المرحلة لتعزيز الاصطفاف والحشد لدعم الجبهات للتصدي للعدوان. .لافتا إلى ضرورة المضي في المشروع الذي أطلقه الرئيس الصماد يد تبني ويد تحمي.



فيما أكد نائب رئيس مجلس التلاحم القبلي حسن محمد طه ومدير عام المديرية نصير شايع، الاستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف في مواجهة العدوان.

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