اشهار مؤسسة إيواء الاجتماعية للإغاثة والتنمية بحجة [27/مايو/2018] حجة - سبأ:

اقيم بمحافظة حجة حفل اشهار مؤسسة ايواء الاجتماعية للإغاثة والتنمية، بحضور اعضاء من السلطة التنفيذية والمحلية و مسئولي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.



وفي الحفل اكد المحافظ هلال عبده الصوفي، أهمية اسهام المؤسسة في العمل الانساني والاغاثي والتنموي والتخفيف من معاناة المواطنين والمتضررين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار ، لافتا إلى حرص قيادة المحافظة على مساندة الجهود المجتمعية والمؤسسات النشطة في المجال الانساني والاغاثي .



والقيت كلمة عن المؤسسة من قبل عبدالله القاضي ، أكد فيها اهمية الشراكة والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز الصعوبات والتخفيف من أثار الازمة الانسانية.



واوضح أن المؤسسة تسعى من خلال كوكبة من الشباب المؤهلين والمنتسبين اليها والمتطوعين إلى تطوير العمل الانساني والاغاثي والتنموي في نطاق جغرافيتها.



واستعرض اهداف المؤسسة والتي من ابرزها تقديم الاغاثة السريعة والعاجلة للمناطق المتضررة والمنكوبة من الكوارث والحروب ،وكذا الاغاثة المستدامة الشاملة لجميع الفئات السكانية واغاثة المرضى والسجناء إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج التمكين والاصحاح البيئي ومساندة المرأة وخصوصا الريفية لحصولها على التعليم إلى جانب المساهمة في القطاع الزراعي والعمل على تأهيل المزارع وتشجيعة.

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