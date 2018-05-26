تدشين توزع السلال الغذائية بمديريتي شرس وكحلان عفار بحجة [27/مايو/2018] حجة - سبأ:

دشن مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة حجة علان علي فضائل، امس توزيع السلال الغذائية لشهر مايو ، لمديريتي شرس وكحلان عفار.



ويستفيد من المساعدات الغذائية التي تقدمها مؤسسة صدى للبناء والتنمية بالشراكة مع منظمة رؤيا الدولية ضمن مشروع المساعدات الغذائية الممول من برنامج الغذاء العالمي، سبعة الف و659 اسرة في مديريات شرس وكحلان عفار وريف حجة وذلك بواقع 3 الاف اسرة في كحلان عفار و الف و 459 اسرة في مديرية شرس و 3 الاف و200 اسرة في ريف حجة.



وفي التدشين الذي حضره مدير التخطيط عبدالرحمن الملحاني ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صدى عبدالكريم العليي ، ان الكمية المخصصة لمديرية ريف حجة سيتم توزيعها خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد استكمال وصول كافة المواد الغذائية التي ستتضمنها السلال الغذائية.



من جانبهم اشار فضائل والملحاني والجبري ، إلى أهمية هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن جراء العدوان السعودي الامريكي الغاشم وحصاره الجائر.



وحثوا المؤسسة على توسيع انشطتها ومشاريعها لتشمل مديريات اخرى.



سبأ