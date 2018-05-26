رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق النشاط الرمضاني الـ 16 بنادي شباب رخمه بذمار







انطلق بضاحية رخمه اليوم النشاط الرمضاني السنوي ال16 الذي تنظمه إدارة نادي شباب رخمه تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية 22مايو.



يشتمل النشاط الرمضاني بطولات في كرة القدم؛ ألعاب القوى، كرة اليد .



ففي البطولة الكروية التي يشارك فيها 16 فريقا من ضاحية رخمه ومدينة ذمار والقرى المجاورة حقق الوحدة انتصارا في اللقاء الافتتاحي على فريق شباب الخرابة بستة أهداف لهدف وحيد .



وفي ثاني لقاءات البطولة تغلب فريق أبطال الرواد على فريق الملكي بستة أهداف مقابل ثلاثة .



كما شهد اليوم الافتتاحي إقامة سباق ألعاب القوى لفئة الناشئين لمسافة 2 كم و أسفر عن فوز اللاعب نجلان محمد صلاح بالمركز الأول وحل ثانيا عبدالرحمن علي منصر وثالثا عبدالرحمن علي منصر.



يشرف على النشاط الرياضي الرمضاني المشرف الرياضي بالنادي الكابتن علي هادي وميدانيا مدرب الفئات العمرية الكابتن سمير اليفاعي.

سبأ [27/مايو/2018] ذمار - سبأ:سبأ