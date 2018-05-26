محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة







ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة ، الوضع الخدمي والتنموي وسبل تحسين الأداء بالمديرية وتخفيف المعاناة عن المواطنين .



وفي الأمسية تحدث وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مديرية الوحدة صالح الميسري وعبدالله الظرافي ومدير عام شئون الاحياء بالأمانة قناف المراني ، عن استمرار الخدمات العامة والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها وما تمثله من أهمية في التخفيف من معاناة المواطنين .



واشاروا إلى ضرورة رفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم والمدد للمرابطين من ابطال الجيش واللجان الشعبية لتعزيز جهودهم ووفاءا لتضحياتهم في التصدي للغزاة والمحتلين .



ودعت الكلمات الشباب إلى الالتحاق بلواء الشهيد الرئيس صالح الصماد، ونيل شرف الدفاع عن الوطن جنباً إلى جنب مع إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية.



واهابت الامسية بالميسورين والأغنياء والتجار إلى تلمس احتياجات اسر الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات والفقراء والمتضررين بفعل العدوان .







حضر الامسية الوكيلان المساعدان لأمانة العاصمة حسين المرتني وأحسن قاضي والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الوحدة خالد حُميد وجمع غفير من المواطنين .

سبأ [27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ