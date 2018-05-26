جهود قبلية بقيادة محافظ ذمار تنهي قضية قتل بالخطأ





نجحت جهود قبلية قادها محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعدد من مشائخ مديريتي ضوران آنس وميفعة عنس في إنهاء قضية قتل بالخطأ في قرية حليمة بمديرية عنس راح ضحيتها شخص من أسرة آل الخضر مخلاف الجبل بمديرية ضوران.



وفي لقاء قبلي بمديرية ضوران بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية من مديريتي ضوران آنس وميفعة عنس، أعلن أولياء دم المجني عليه سليم الخضر العفو العام والتنازل عن القضية امتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في أيام الرحمة من شهر رمضان وحقنا للدماء وتوحيد الجهود في مواجهة العدوان.



وخلال اللقاء أكد المحافظ المقدشي أهمية دور الشخصيات الإجتماعية والعقلاء في تجاوز الخلافات وحل المشاكل الإجتماعية وإنهاء قضايا الثأر وتعزيز التلاحم والتعاون بين أبناء المجتمع.



وأشاد بالدور الوطني والمواقف المشرفة لأبناء قبائل آنس في مختلف المحطات والمواقف الوطنية دفاعا عن الوطن وفي إصلاح ذات البين.



ودعا محفظ ذمار قبائل محافظة ذمار إلى الاقتداء بقبائل آنس وميفعة عنس ومعالجة قضايا الخلافات والثأر والتوصل إلى صلح عام وشامل ينهي كافة المشاكل الإجتماعية.



حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع مصلحة شؤون القبائل يحيى غيلان ومدير الشركة العامة لانتاج بذور البطاطس همدان بن زيد الاكوع ومدير مكتب الواجبات الزكوية ماجد التينه ومدارء مديريات ميفعة عنس علي الكبسي وضوران نبيل الزيادي والحداء محمد المتوكل والمنار خالد السبلاني وعدد من الشخصيات الإجتماعية من المديريتين.

[27/مايو/2018] ذمار - سبأ:سبأ