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وزير المياه والبيئة يدعو إلى تكامل الجهود للقضاء على وباء الكوليرا
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:


دعا وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير كافة شرائح المجتمع إلى التفاعل الجاد مع الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا .

وأشار المهندس الوزير في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا "رش وتوعية" التي نظمتها وزارة المياه والبيئة أمس، إلى أن حملة الرش والتوعية التي ستنفذها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأمانة العاصمة، تعتبر واحدة من الحملات التي تنفذها الوزارة لمواجهة الوباء والتي من أهمها انتشار فرق الاستجابة السريعة التابعة للوزارة في محافظات الجمهورية منذ ظهور الوباء في النصف الثاني من العام 2016م.

وأوضح وزير المياه والبيئة أن حملة الرش والتوعية التي سينفذها 100 شخص سيتم توزيعهم على المديريات المستهدفة كمرحلة أولى بأمانة العاصمة والتي تشمل مديريات بني الحارث والثورة ومعين والسبعين بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة ومكافحة الوباء عن طريق رفع الوعي المجتمعي ورش مبيدات للمستنقعات المائية وأماكن تجمع القمامة التي تنشط فيها الحشرات الناقلة للوباء.

وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان تتطلب من الجميع بذل جهود مضاعفة لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه.. حاثا الفرق الميدانية على تسخير الجهود لإنجاح الحملة.

من جانبه أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، على أهمية هذه الدورة لتأهيل الكوادر والفرق الميدانية التي ستنفذ الحملة .. لافتا إلى الفائدة المرجوة من الحملة والتي تتطلب من المشاركين الحرص على إنجاحها .

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة والخطوات التي قطعتها في اتجاه مكافحة وباء الكوليرا.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية العمل التكاملي بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة في القضاء على وباء الكوليرا .

وخلال الدورة تم استعراض العديد من أوراق العمل، حول أهمية الحملة ونتائج المسح الميداني للمستنقعات وأماكن تجمع القمامة وكذا مرض الكوليرا ودور وزارة المياه والبيئة في مكافحته إضافة إلى الرش وأهميته وأنواعه وكيفيته وأماكن الرش المستهدفة .

كما تم تقسيم فرق العمل إلى مجموعات ميدانية وتدريبها على طرق جمع المعلومات والتي من بينها كيفية تعبئة الإستمارات من واقع العمل الميداني خلال الحملة التي ستستمر من 26 مايو حتى 5 يونيو 2018م.

وكانت وزارة المياه والبيئة قد نفذت مسح ميداني خلال الفترة 14-16 مايو الجاري استهدف المستنقعات والبرك وأماكن تجمع القمامة في المديريات الأربع المستهدفة بالأمانة.

وتتضمن الحملة البيئية جانبين الأول الرش للمستنقعات بمادة الكلور ورش رذاذي وكذا رش ضبابي للحشرات، في حين يركز الجانب الثاني للحملة على مهام فرق التوعية التي ستنتشر في المديريات بالتزامن مع أعمال الرش.

حضر الافتتاح وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية عبدالله الهادي وعدد من المسئولين في وزارتي المياه والزراعة.

سبأ
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