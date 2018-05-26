محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بمنطقة العر بمدينة المحويت تناقش الأوضاع الخدمية







ناقشت أمسية رمضانية في قرية مسجد العر بعزله الشرفي بمدينة المحويت الأوضاع الخدمية في ظل التحديات التي يفرضها استمرار العدوان والحصار .



وفي الأمسية التي حضرها وكيلا المحافظة حمود شملان ويحيی عبده إبراهيم ومدير مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد وعقال ووجهاء المنطقة وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات الإجتماعية .. ألقيت كلمات دعت إلی تجسيد مبدأ التراحم والتكافل من خلال دعم المحتاجين والفقراء .



وأكدت الكلمات أهمية دور السلطة المحلية في متابعة وتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع علی أوضاعهم خاصة في شهر رمضان الذي يعتبر محطة تربوية وفرصة لتفقد أحوال الناس .



وأشاد المشاركون في الأمسية بجهود محافظ المحويت فيصل بن حيدر في معالجة بعض الصعوبات وتحديات المرحلة الاستثنائية ومتابعة توفير المتاح من الخدمات ودوره الفاعل في تعزيز اصطفاف أبناء المحافظة وتوحيد الجبهة الداخلية.



وأكد الوكيلان شملان وإبراهيم أهمية دور وجهاء وعقال المنطقة في التوعية المستمرة بمخططات العدوان وأهدافه الرامية تفكيك النسيج المجتمعي.



وحذرا من الشائعات والأكاذيب التي يروج لها العدوان ومرتزقته عبر إعلامهم الذي يواصل تزييف الحقائق في محاولة تمزيق الصف الوطني والجبهة الداخلية.

ونوها بالانتصارات والملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وكرامه ابناءه.



وحثا الوكيلان شملان وإبراهيم علی دعم المرابطين في جبهات العزة بالمال والرجال والعتاد في سبيل نصرة الوطن وتطهير ترابه من دنس الغزاه والمعتدين.



فيما دعت كلمات العلماء إلی استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وجرائم يندی لها الجبين ومؤامرات دولية تستهدف الأرض والإنسان .



وأكدت ضرورة مواصلة رفد الجبهات حتی تحقيق النصر.



أبناء منطقة مسجد العر أكدوا تلاحمهم واصطفافهم في وجه قوی العدوان والتصدي لأي محاولات للنيل من النسيج الاجتماعي.

سبأ [27/مايو/2018] المحويت - سبأ:سبأ