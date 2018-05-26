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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:04:46ص
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محافظة ذمار يفتتح ملحق بمدرسة ذي بونس في ضوران
[27/مايو/2018] ذمار - سبأ:



افتتح محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم ملحق بمدرسة ذي بونس مخلاف الجبل في مديرية ضوران.

يتكون الملحق من ثلاثة فصول دراسية مع مكتب لإدارة المدرسة وسكن للمعلمين بتكلفة 22 مليون ريال بتمويل فاعل خير .

وفي الإفتتاح بحضور مدير مديرية ضوران نبيل الزيادي، أشاد المحافظ المقدشي بمبادرة فاعل الخير في تمويل المشروع الذي سيسهم في التخفيف من ازدحام الطلاب في مبنى المدرسة القديم ويمكنهم التحصيل العلمي في بيئة مناسبة.

ووجه مكتبا التربية والتخطيط بالمحافظة بتوفير الأثاث من الكراسي والماسات والأدوات المكتبية التي تحتاجها المدرسة .

وكان محافظ ذمار استمع من مدير مكتب التربية بالمديرية فيصل المروني إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي والتعليمي وأبرزها إعادة تأهيل وترميم عدد من المدارس وتوفير الكراسي والأدوات المدرسية .

حضر الافتتاح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير مكتب الواجبات ماجد التينه ومدير مكتب مصلحة شؤون القبائل يحيى غيلان

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