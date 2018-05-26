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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:04:46ص
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تدشن توزيع بذور وأسمدة زراعية في مديرية مذيخرة بإب
[27/مايو/2018] إب - سبأ:



دشنت مؤسسة خديجة للتنمية توزيع بذور محاصيل الخضار، وأسمدة زراعية لألف مزارع ومزارعة في مديرية مذيخرة بمحافظة إب .

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التوزيع تم في سبعة تجمعات سكانية، بتمويل من منظمة الاوتشا وبشراكة جمعية الثقة ضمن مشروع تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى المجتمعات المحلية والنازحين.

وأشار إلى أن المستهدفين هم ممن تم تدريبهم مسبقا ضمن المشروع على زراعة محاصيل الخضروات وكيفية رعاية الأرض الزراعية واكتشاف الآفات المضرة بالنباتات وطرق استخدام الأسمدة الزراعية ذات الجودة العالية .

وبينت المؤسسة أن مجموعة من المهندسين الاستشاريين من مكتب الزراعة بمحافظة إب وفرعه بمذيخرة يشرفون على عملية الزراعة والمتابعة للمزارعين.

من جانب آخر نفذت مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة لذوي الاحتياجات الخاصة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ورشة عمل خاصة بتشكيل شبكة الشباب من أجل السلام استمرت ستة أيام.

وتكونت الشبكة من 60 مبادرة شبابية من ذمار وإب وصنعاء ممن تم تدريبهم ضمن مشروع تعزيز دور الشباب في السلام والديمقراطية .

ويسعى الشباب من خلال الشبكة إلى نشر مفاهيم السلام المجتمعي وتمكين الشباب من خلال بناء قدراتهم.

سبأ
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