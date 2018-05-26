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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:04:46ص
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يوم حقلي بقرية المواهب في ذمار
[27/مايو/2018] ذمار - سبأ:


أقامت الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي امس يوما حقليا لأنشطة برنامج "استغلال المياه العادمة المعالجة في زراعة الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية" في قرية المواهب بذمار، بمشاركة مزارعي المنطقة بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وفي فعالية اليوم الحقلي اوضح منسق برنامج المياه العادمة الدكتور أمين راجح ، أن الهدف من البرنامج هو نقل التقنية البحثية إلى حقول المزارعين والاستفادة منها في إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تنفيذ أنشطة زراعية متعددة في كلا من مديرية بني الحارث بصنعاء ويريم في محافظة إب وفي منطقة المواهب بذمار وبعض مديريات محافظة عمران.

وبين أن أنشطة اليوم الحقلي ركزت على إدخال ثلاثة أصناف محاصيل علفية في حقول المزارعين، بالإضافة إلى التوعية والتدريب والحملات البيطرية في معالجة المواشي وتطعيم الثروة الحيوانية.

ولفت إلى أنه تم معالجة وتطعيم عدد كبير من حيوانات المزارعين في قرية المواهب التي تأثرت بانتشار الطفيليات والامراض نتيجة تغذيتها على المراعي التي تروى بالمياه العادمة ضعيفة المعالجة.

إلى ذلك أشاد مدير عام البحوث بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله سيلان ، بالجهود التي يبذلها البرنامج للتخفيف من الآثار السلبية للمياه العادمة ضعيف المعالجة.

وأشار إلى اهمية أن يقوم المزارعين بوضع آلية مناسبة لتداول البذور فيما بينهم للإسهام في سرعة انتشارها.

ودعا إلى وضع حلول جذرية لمحطة المعالجة والحد من تدفق المياه ضعيفة المعالجة إلى الاراضي الزراعية ومنع استخدامها في ري محاصيل الخضروات الطازجة لما لها من مخاطر كبيرة على صحة المستهلك.

سبأ
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