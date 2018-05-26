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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:10:14ص
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محافظ ذمار يتفقد مستوى الخدمات بمستشفى ضوران الريفي
[27/مايو/2018] ذمار - سبأ:
اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية في مستشفى ضوران الريفي.

واستمع المحافظ المقدشي من مدير المستشفى الدكتور صالح جنه إلى شرح عن طبيعة العمل في المستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية.

وأكد المحافظ المقدشي أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية والنائية والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار .

ووجه مكتب الصحة بالمحافظة برفد المستشفى بغرفة عمليات وتوفير احتياجاته الضرورية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد محافظ ذمار سير العمل في مكتب الصحة بالمديرية، وأكد أهمية مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة لسير العمل في الوحدات الصحية بالمديرية بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تفعيل دور المكتب وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للوحدات الصحية بما يمكنها من القيام بدورها والارتقاء بمستوى خدماتها الطبية.

إلى ذلك تفقد المحافظ المقدشي مشروع المياه بمدينة ضوران، ووجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بتزويد المشروع بمولد كهربائي.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية ضوران نبيل الزيادي ومدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير مديرية ميفعة عنس علي الكبسي ومستشار المحافظ محمد جميزه.
سبأ
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