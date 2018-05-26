محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير العمل بمكتب الواجبات وإدارة أمن مديرية ضوران ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في مكتب الواجبات بمديرية ضوران، واطلع على آليات تحصيل الموارد الزكوية والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.



وخلال الزيارة أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية تحصيل الإيرادات الزكوية وتنميتها لما تمثله من أهمية في استمرار أداء المؤسسات وخدمة المجتمع خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار.



وحث على مضاعفة الجهود لتحصيل زكاة الباطن خلال شهر رمضان وكذا زكاة الفطرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات ورفع نسبة الإيرادات الزكوية .. لافتا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمكانة الزكاة في الإسلام وضرورة دفعها للجهات المختصة.



ووجه محافظ ذمار بترميم مكتب الواجبات الزكوية بالمديرية بما يسهم في الحفاظ على المبنى وتعزيز الأداء.



وكان محافظ ذمار استمع من مدير فرع الواجبات الزكوية بالمديرية صالح العقار إلى شرح حول آليات تحصيل الواجبات الزكوية والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.



إلى ذلك أطلع محافظ ذمار على سير العمل في إدارة أمن المديرية والجهود التي تبذل في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وشدد على ضرورة الانضباط واليقظة ومضاعفة الجهود للحد من الجريمة وتعزيز السكينة العامة .. مؤكدا أن حفظ الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع.



ووجه الأجهزة الأمنية بإحالة القضايا إلى النيابة والمحكمة أولا بأول وفقا للقانون.



وكان مدير مديرية ضوران نبيل الزيادي قدم شرحا عن احتياجات المديرية .. منوها بمواقف أبناء ضوران في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات.



رافقه خلال الزيارات مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومستشار المحافظ محمد جميزه .

سبأ [26/مايو/2018]سبأ