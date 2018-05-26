فلسطين : الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي زدت الإحتلال جرأة في إستيطانه

نيويورك – سبأ :



أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ان الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي لم تزد الكيان الصهيوني إلا جرأة لمواصلة مشروعه الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم ان منصور بعث بثلاث رسائل متطابقة الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ظل استمرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في شتى المناطق، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.



واوضحت ان السفير منصور بين "أن عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة مستمر في الارتفاع، حيث أن العديد من الضحايا قد استشهدوا متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها في الأسابيع الماضية، حيث لا يزال الآلاف من الجرحى بحاجة إلى رعاية طبية طارئة ومستمرة".



واضاف منصور "وفي الوقت نفسه، تواصل (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال، مصادرة واستيطان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وتحدي متعمد وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، حيث لأن بناء المستوطنات وتوسيعها، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المحيطة بها مستمر بلا هوادة، يزيد من تشتت الأراضي الفلسطينية".



وأشار إلى الإعلان الاستفزازي الذي أصدره وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، عن عزمه تنفيذ خطط لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، ونقل الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الارض المحتلة، مما يؤكد على الطبيعة الحقيقية للاستعمار الإسرائيلي والعمل دون توقف على ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



وتابع "مما يؤسف له أن التحركات الاستفزازية وغير القانونية التي قامت بها مؤخراً الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي، لم تزد (إسرائيل) إلا جرأة لمواصلة مشروعها الاستيطاني غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي" .

[26/مايو/2018]سبأ