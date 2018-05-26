محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمحطة شركة النفط صنعاء-سبأ:

أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي محطة شركة النفط بأمانة العاصمة اليوم والذي وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى .



واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة ومئات الجرائم التي تعمد وما يزال تحالف العدوان بقيادة السعودية تنفيذها خلال شهر رمضان دليلًا واضحًا على الهمجية واللا إنسانية التي ينتهجها العدوان.



واستنكرت هذه الجريمة المروعة التي تؤكد استمرار تحالف العدوان في استهدافه للمدنيين والإضرار بمصالح المواطنين .



وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة وآلاف الجرائم المماثلة التي تعرض لها المدنيين للعام الرابع على التوالي بما يكفل تحقيق المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ