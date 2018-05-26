وزير خارجية لبنان : القانون رقم 10 في سورية يعيق عودة اللاجئين إلى ديارهم

بيروت – سبأ :



أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها إزاء عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم بعد إعلان الحكومة السورية تطبيق قانون يهدف لوضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدّمت خلال الازمة .



وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت ان وزير الخارجية جبران باسيل بعث بخطاب لنظيره السوري وليد المعلم قال فيه إن "شروط القانون الجديد (رقم 10 الصادر في سورية بتاريخ 4 أبريل الماضي) قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط عزيمة البعض عن العودة لسورية".



ويهدف القانون رقم 10 إلى منح الناس فرصة إثبات ملكيتهم للعقارات، في المناطق التي سيُعاد إعمارها والمطالبة بالتعويض، لكن الكثير من اللاجئين يقولون إنهم لن يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لقصر المهلة المتاحة لهم لفعل ذلك.



وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.



وقال في خطابه للمعلم وفقاً لبيان الخارجية اللبنانية "إن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم، وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سورية".







[26/مايو/2018]سبأ