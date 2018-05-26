محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين برنامج ميدان الموهبة لرياضة المضرب بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن بأمانة العاصمة اليوم برنامج ميدان الموهبة لرياضة المضرب تحت شعار " لكل طفل موهبة " ينظمه مركز تنس صنعاء بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق بالأمانة.



يستهدف البرنامج الرياضي خلال شهر رمضان بإشراف الاتحاد العام للتنس والاسكواش ودعم بنك اليمن والكويت، الأطفال في الحدائق والمناطق بمديريات الأمانة للتعريف برياضة المضرب وإجراء منافسة ومسابقة بين الأطفال وتحديد الموهوبين .



وأوضح وكيل أول أمانة العاصمة رئيس الاتحاد العام للتنس والاسكواش محمد رزق الصرمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اتحاد اللعبة يسعى لتنظيم سلسلة من البطولات والمسابقات في لعبة التنس على مستوى مديريات الأمانة، بما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة.



وأشار إلى أن الاتحاد نفذ برامج رياضية، خلال الفترة الماضية ومها قافلة التنس والتنس الصغير للمدارس وكذا برنامج ميدان الموهبة، إلى جانب تنظيم بطولات خاصة بالبراعم والناشين عبر فروع الاتحاد ومركز تنس صنعاء.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ