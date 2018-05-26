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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 11:02:53م
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  محلي
نائب رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدائم للأسر المنتجة
[26/مايو/2018]
صنعاء -سبأ:

افتتح نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ومعه نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أحمد الكبسي اليوم بصنعاء المعرض الدائم للأسر المنتجة.


يشتمل المعرض الذي تنظمه مؤسسة بنيان بالتعاون مع منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق تحت شعار" يد تحمي ويد تبني"، على عدة أقسام منها الحلويات والأكلات الشعبية ومشتقات الألبان والتراث الصنعاني والمنتجات الصوفية والأزياء وغيرها.

وفي افتتاح المعرض الذي حضره وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد .. أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أهمية المعرض لتشجيع قدرات وإبداعات الأسر اليمنية وبما يعزز من دورها في مختلف الجوانب خلال المرحلة الراهنة .

وأشار إلى حرص الحكومة على دعم كافة المؤسسات ذات العلاقة بالصناعات والأسر المنتجة .. مؤكدا أنه سيتم تفعيل الصناديق والجهات المهتمة والداعمة بالصناعات والإنتاج المحلي والمشجعة للأسر المنتجة .

كما أكد أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات المتاحة لتشجيع الإنتاج المحلي وتشجيع القدرات والمهارات الوطنية .. وقال " مثلما استطاع اليمنيون أن يبدعون في الجانب العسكري نحن قادرين على أن نكتفي محليا ".

وأضاف " إن اليمن عرف على مدى التاريخ بإنتاج وتصدير المنتجات المحلية وبجودة عالية " .. منوها بجهود مؤسسة بنيان في مختلف المجالات التنموية خاصة المجالات المتعلقة بتشجيع الإنتاج المحلي .

من جانبه أشار نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية إلى أهمية المعرض الذي يأتي ضمن برنامج تنمية وتمكين الأسر المنتجة وإكساب المشاركات الثقة في بالنفس في الإنتاج .. مبينا أن المعرض يهدف لتشجيع المنتجات المحلية وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.

واعتبر افتتاح المعرض خطوة أولى باتجاه المشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي ويد تبني " .. لافتا إلى أن المعرض الذي يشارك فيه 230أسرة منتجة سيوفر أكثر من 300 فرصة عمل .

وأعرب عن أمله في أن تحظى منتجات المعرض بالمنافسة في السوق وتلبي احتياجات المجتمع وأن تتحول هذه الأسر إلى مشروع إنتاج محلي ينافس المنتجات المستوردة.

سبأ
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