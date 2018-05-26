روسيا واليابان تؤكدان رغبتهما بحل مشكلة إتفاقية السلام بينهما

موسكو – سبأ :



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رغبتهما في إيجاد حل لمشكلة اتفاقية سلام بين البلدين، فيما شدد بوتين على ضرورة أن تراعى الاتفاقية مصالح البلدين.



وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني اليوم السبت "نرى أن المهم الاستمرار في البحث عن حل (بشأن اتفاقية السلام) يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لكل من روسيا واليابان ويقبله الشعبان الروسي والياباني".



من ناحية أخرى، دعا الرئيس الروسي إلى بذل جهود من أجل منع تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية.



وقال ان على "جميع الأطراف المعنية التحلي بضبط النفس وإبقاء الوضع في الأطر السياسية - الدبلوماسية".



وأكد بوتين "اهتمام الطرفين الروسي والياباني بالحفاظ على أجواء السلام" في شبه الجزيرة الكورية.



ووصف الرئيس الروسي مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان بـ "العملية والبناءة" .. موضحاً بانهما ناقشا آفاق العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الدولية والتي وصفها بالحيوية.



يذكر أن اليابان تتنازع مع روسيا للسيطرة على اربع جزر من أرخبيل الكوريل تضم كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستندة إلى الاتفاقية الثنائية بشأن التجارة والحدود بين البلدين الموقعة عام 1855م.



واشترطت طوكيو عودة تلك الجزر لتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، التي لم يتم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.



ويكمن موقف موسكو في أن سيادة روسيا المثبتة وفق القانون الدولي على الجزر الأربع، التي انضمت إلى قوام الاتحاد السوفيتي بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية، غير قابلة للمناقشة.

[26/مايو/2018]سبأ