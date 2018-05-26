ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 11:02:53م
سلاح الجو المسير يشن غارات على مطار أبهاء في عسير
شن سلاح الجو المسير اليوم غارات على مطار أبهاء في عسير.وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) توقف حركة الملاحة من وإلى مطار أبهاء في عسير بعد استهدافه بعدة غارات.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
وزير الطاقة الروسي : من الممكن خفض إمدادات النفط إلى مستويات 2016م
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت امكانية أن يعيد المشاركون في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط مستويات إنتاجهم إلى ما كانت عليه في أكتوبر /تشرين الأول 2016م.
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يواصل شن غاراته على المواطنين بمحافظة صعدة
وزير خارجية لبنان : القانون رقم 10 في سورية يعيق عودة اللاجئين إلى ديارهم
استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل بقصف سعودي على مديرية غمر بصعدة
تدشين برنامج ميدان الموهبة لرياضة المضرب بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا واليابان تؤكدان رغبتهما بحل مشكلة إتفاقية السلام بينهما
[26/مايو/2018]
موسكو – سبأ :

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رغبتهما في إيجاد حل لمشكلة اتفاقية سلام بين البلدين، فيما شدد بوتين على ضرورة أن تراعى الاتفاقية مصالح البلدين.


وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني اليوم السبت "نرى أن المهم الاستمرار في البحث عن حل (بشأن اتفاقية السلام) يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لكل من روسيا واليابان ويقبله الشعبان الروسي والياباني".

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الروسي إلى بذل جهود من أجل منع تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ان على "جميع الأطراف المعنية التحلي بضبط النفس وإبقاء الوضع في الأطر السياسية - الدبلوماسية".

وأكد بوتين "اهتمام الطرفين الروسي والياباني بالحفاظ على أجواء السلام" في شبه الجزيرة الكورية.

ووصف الرئيس الروسي مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان بـ "العملية والبناءة" .. موضحاً بانهما ناقشا آفاق العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الدولية والتي وصفها بالحيوية.

يذكر أن اليابان تتنازع مع روسيا للسيطرة على اربع جزر من أرخبيل الكوريل تضم كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستندة إلى الاتفاقية الثنائية بشأن التجارة والحدود بين البلدين الموقعة عام 1855م.

واشترطت طوكيو عودة تلك الجزر لتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، التي لم يتم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويكمن موقف موسكو في أن سيادة روسيا المثبتة وفق القانون الدولي على الجزر الأربع، التي انضمت إلى قوام الاتحاد السوفيتي بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية، غير قابلة للمناقشة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وزير خارجية لبنان : القانون رقم 10 في سورية يعيق عودة اللاجئين إلى ديارهم
الخارجية السورية تسلم روسيا وإيران لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
الصين تعلن عن رفع حملات مكافحة الإرهاب إلى مستوى جديد
بوتين لماكرون: روسيا على استعداد لحماية أوروبا
مصرع نحو 20 شخصا جراء اصطدام حافلة ركاب بجرار وناقلة في غرب أوغندا
انطلاق أول تليسكوب من نوعه فى العالم من جنوب افريقيا
مصرع 19 شخصًا في اشتباكات بين الجيش والمسلحين في الكونغو
الصين تقوم بحملة تحديث لقواتها المسلحة
استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل شن غاراته على المواطنين بمحافظة صعدة
[26/مايو/2018]
استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل بقصف سعودي على مديرية غمر بصعدة
[26/مايو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[26/مايو/2018]
استشهاد وإصابة 15 مواطنا إثر غارتين استهدفتا محطة شركة النفط بالعاصمة صنعاء
[26/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على شبكة الاتصالات بالحديدة
[26/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by