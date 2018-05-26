[26/مايو/2018]
صعدة -سبأ:
دشنت منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو اليوم توزيع بذور الذرة بمديريات سحار والصفراء وساقين بمحافظة صعدة .
يأتي تدشين توزيع البذور في إطار برنامج الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بالشراكة مع وزارة الزراعة والري ويستفيد منه ألف مزارعا.
وفي التدشين أشار وكيل محافظة صعدة محمد كعيبه إلى أن توزيع البذور على المزارعين يهدف لزراعة الأراضي لتوفير الغذاء .
ولفت إلى أن محافظة صعدة زراعية وتحتاج إلى تعاون الجميع وتضافر الجهود لرفد المزارعين وتوفير احتياجاتهم .. مبديا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات بما يخدم المزارعين ودعمهم.
فيما أشار مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس عبدالله الوادعي إلى أن توزيع البذور يتزامن مع موسم زراعة الذرة .
سبأ