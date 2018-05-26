[26/مايو/2018]
دمشق – سبأ :
أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت عن تسليم سفيري روسيا وإيران في دمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في الوزارة قوله "قامت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بتسليم كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال زيارة أجراها إلى مدينة سوتشي الروسية مؤخراً الاتفاق على إرسال لائحة بمرشحي الحكومة السورية للجنة مناقشة الدستور برعاية أممية.
سبأ