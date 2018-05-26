رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق بطولة ٢٢ مايو الرمضانية للتنس بصنعاء صنعاء-سبأ:

انطلقت بصنعاء اليوم منافسات بطولة ٢٢ مايو الرمضانية للتنس، ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم ورعاية مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار.



وفي افتتاح البطولة أشار رئيس إتحاد التنس والاسكواش محمد رزق الصرمي إلى أهمية البطولة وحجم الدلالات التي تحملها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.



ونوه بدور مجموعة الكبوس التجارية لدعم أنشطة الاتحاد وبرامجه وأثرها على صعيد تعزيز الشراكة بين الاتحاد والقطاع الخاص ممثلا بمجتمع رجال المال والأعمال في تشجيع الشباب وتعزيز قدراتهم وتوسيع نطاق الاهتمام برياضة تنس الميدان.



بدوره أكد رئيس مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار حسن محمد الكبوس دعم المجموعة للبطولة التي تقام للعام السابع على التوالي، إنطلاقا من الإدراك بأهمية الشباب في الارتقاء بالواقع الرياضي.



وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى ٣١ مايو الجاري لفئات الزوجي رواد، شباب وناشئين، براعم، ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤسسة الرحمة للأيتام.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ