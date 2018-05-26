رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني يدعو (الفيفا) لرفع قرار إيقافه

باريس – سبأ :

دعا الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم السبت إلى رفع قرار إيقافه، غداة تبرئته من القضاء السويسري في قضية تلقيه أموال غير مشروعة.



وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية "آمل في أن يتحلى الفيفا بالشجاعة والإنصاف لرفع الإيقاف عني".



واكد على أنه في حال عدم حصول ذلك، سيقوم محاموه "بإطلاق كل الإجراءات المطلوبة لنقض الإيقاف من قبل الفيفا.. القضية ستستمر".



وأوقف القضاء الداخلي للفيفا في تشرين الأول/أكتوبر2015م بلاتيني (62 عاماً) عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة ثماني سنوات، في قضية تلقيه مبلغاً مالياً بقيمة 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر في 2011م، في إطار عمل استشاري قام به قبل ذلك بتسعة أعوام بدون عقد مكتوب.



لكن العقوبة خفضتها في البداية لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي إلى ستة أعوام، ثم خفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربعة، واصبحت سارية المفعول حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019م، علماً بأن بلاتر أوقف أيضاً في نفس القضية.

[26/مايو/2018]سبأ