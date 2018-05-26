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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 11:02:53م
سلاح الجو المسير يشن غارات على مطار أبهاء في عسير
شن سلاح الجو المسير اليوم غارات على مطار أبهاء في عسير.وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) توقف حركة الملاحة من وإلى مطار أبهاء في عسير بعد استهدافه بعدة غارات.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
وزير الطاقة الروسي : من الممكن خفض إمدادات النفط إلى مستويات 2016م
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت امكانية أن يعيد المشاركون في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط مستويات إنتاجهم إلى ما كانت عليه في أكتوبر /تشرين الأول 2016م.
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
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  رياضة
رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني يدعو (الفيفا) لرفع قرار إيقافه
[26/مايو/2018]
باريس – سبأ :

دعا الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم السبت إلى رفع قرار إيقافه، غداة تبرئته من القضاء السويسري في قضية تلقيه أموال غير مشروعة.


وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية "آمل في أن يتحلى الفيفا بالشجاعة والإنصاف لرفع الإيقاف عني".

واكد على أنه في حال عدم حصول ذلك، سيقوم محاموه "بإطلاق كل الإجراءات المطلوبة لنقض الإيقاف من قبل الفيفا.. القضية ستستمر".

وأوقف القضاء الداخلي للفيفا في تشرين الأول/أكتوبر2015م بلاتيني (62 عاماً) عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة ثماني سنوات، في قضية تلقيه مبلغاً مالياً بقيمة 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر في 2011م، في إطار عمل استشاري قام به قبل ذلك بتسعة أعوام بدون عقد مكتوب.

لكن العقوبة خفضتها في البداية لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي إلى ستة أعوام، ثم خفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربعة، واصبحت سارية المفعول حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019م، علماً بأن بلاتر أوقف أيضاً في نفس القضية.

سبأ
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