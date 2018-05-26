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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 11:02:53م
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وزير الصحة يتفقد الجرحى جراء استهداف طيران العدوان لمحطة شركة النفط
[26/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل مساء اليوم بمستشفيي المتوكل وآزال المواطنين الذين تعرضوا لإصابات جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان بمحطة شركة النفط بشارع الستين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 15 مواطنا.


واطلع وزير الصحة على حالات الجرحى بالمستشفيين، مستمعا من القائمين إلى شرح عن نوعية الإصابات وعدد الحالات والخدمات الطبية والعلاجية الطارئة المقدمة لهم .

ووجه الوزير المتوكل بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية .. داعيا المواطنين إلى سرعة التبرع بالدم لإنقاذ الجرحى.

وأدان وزير الصحة هذه الجريمة الجبانة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه منطقة آهلة بالسكان في العاصمة صنعاء في انتهاك سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية والاستخفاف بأرواح ودماء اليمنيين.

وجدد الوزير المتوكل الدعوة لأحرار العالم إلى التنديد بجرائم العدوان على اليمن وعدم السكوت إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية .. مطالب بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط لإيقاف هذه الجرائم ووقف العدوان ورفع الحصار.

سبأ
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