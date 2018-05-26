زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية

سول – سبأ :



لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.



وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان ان مون جاي ان وكيم جونغ اون "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية" .. مشيرة الى أن مون سيصدر بياناً صباح الغد .



ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود من عدة أطراف دولية لعقد القمة بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة التي كانت مقررة في الـ 12 من الشهر المقبل في سنغافورة، لكنه عاد في اليوم التالي ليفتح الطريق أمام عقدها.



وكانت تفاصيل القمة التي أصبح انعقادها محل شك حالياً غير معلنة، إلا أنها كانت ستركز على تفاصيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ورفع الثقة بين الأطراف المختلفة في المنطقة.



واعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر أنها وفت بوعدها بغلق وتفكيك الأنفاق في موقعها الوحيد لإجراء الاختبارات النووية على أرضها .

[26/مايو/2018]سبأ