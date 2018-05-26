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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 08:18:30م
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استشهاد وإصابة 21 مواطناً بغارة لطيران العدوان بمدينة صعدة
[26/مايو/2018] صعدة - سبأ :
استشهد وأصيب 21 مواطناً اليوم بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي في مدينة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على مدينة صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة 18 مواطناً من المتسوقين بجروح بليغة .

وأدان المصدر هذه الجريمة الوحشية التي استهدفت المتسوقين وسط مدينة صعدة .. مؤكدين أن هذه المجزرة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة لن تزيد أبناء المحافظة إلا مزيدا من الصمود ورفد الجبهات للتصدي لهذا العدوان الغاشم.

سبأ
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