محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة وأمين العاصمة يتفقدان مركز الأورام والجرحى في المستشفى الجمهوري صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومعه أمين العاصمة حمود عباد اليوم سير العمل في المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء.



واطلع الدكتور المتوكل وعباد خلال زيارتهما لأقسام المركز على الخدمات التي يقدمها للمرضى، حيث زار قسم العلاج بالإشعاع ووحدة المحاكاة والعيادات الخارجية ، واستمع من القائمين على المركز إلى الصعوبات التي تواجه العمل وخصوصاً مايتعلق بالأدوية والوقود والنفقات التشغيلية.



وأكدا أهمية تعاون كادر المركز وتفاعله في أداء مهامه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي تسبب في أضرار كبيرة في القطاع الصحي الأمر الذي أدى إلى نقص الخدمات الصحية وانعدام الأدوية خصوصاً مرض السرطان.



وأشاد وزير الصحة وأمين العاصمة بصمود الكادر الصحي في المركز وقيامه بمسؤولياته الوطنية والإنسانية تجاه المرضى من مرتادي المركز والتخفيف من معاناتهم الدائمة مع المرض .



كما اطلع وزير الصحة وأمين العاصمة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء.



وتفقدا الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مركزي الغسيل الكلوي.. ونوها بصمود الكوادر الطبية والصحية وحرصها على الاستمرار في تقديم الخدمات بالمستشفى على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن.



واطلع الدكتور طه المتوكل وحمود عباد على أحوال الجرحى في مركز الحروق والتجميل ، ووجها القائمين عليه بتوفير كامل الرعاية للجرحى الذين يعانون من حروق بليغة ، و كذا إيلاء مزيد من الاهتمام والرعاية لبقية الجرحى وتوفير احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ