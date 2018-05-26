سلاح الجو المسير يشن غارات على مطار أبهاء في عسير شن سلاح الجو المسير اليوم غارات على مطار أبهاء في عسير.وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) توقف حركة الملاحة من وإلى مطار أبهاء في عسير بعد استهدافه بعدة غارات. الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد. أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.