[26/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
أقيم بصنعاء اليوم حفل إشهار مؤسسة عطاؤك حياة الاجتماعية الخيرية، وتدشين حملة عطاءك دواء التي تعد أهم مشاريع المؤسسة .
وفي التدشين أشار المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور سعد البرطي إلى أهداف المؤسسة وتصوراتها لجمع الدواء الزائد وتوزيعه للمحتاجين مجاناً.
فيما أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نبيل رسام إلى أهمية العمل التطوعي والخيري .. مشيدا بجهود الشركات الداعمة لإنجاح حملة "عطاءك دواء" ليتم توزيعها مجاناً على المحتاجين.
ولفت إلى أن عطاءك حياة، مؤسسة غير ربحية هدفها مساعدة المحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي الحفل ألقيت كلمات أشادت بجهود العاملين في حملة جمع الدواء وحرصهم على مساعدة المصابين بالأمراض المستعصية والمُزمنة.
سبأ