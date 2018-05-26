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وزير الداخلية: تطوير وتحديث الدفاع المدني من أولويات الوزارة
[26/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري اليوم على سير العمل مصلحة الدفاع المدني.


واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة من رئيس المصلحة اللواء عبد الفتاح المدانى والمختصين إلى شرح حول الأعمال والمهام التي تقوم بها المصلحة ومنتسبيها.

وعقد وزير الداخلية اجتماع مع قيادة مصلحة الدفاع المدني، حيث هنأ اللواء الماوري منتسبي المصلحة بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو .

وعبر وزير الداخلية عن الشكر لكوادر الدفاع المدني على صمودهم ومستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام المناطة بهم في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن مصلحة الدفاع المدني من أهم المرافق الخدمية بوزارة الداخلية وهو ما يضع منتسبيها أمام مسؤولية كبيرة في عمليات الإخلاء والإنقاذ في الكوارث.

وأشاد اللواء الماوري بدور كوادر الدفاع المدني خلال سنوات العدوان .. وقال" لقد أثبتت كوادر المصلحة أنها عند حسن الظن في عمليات الإنقاذ خلال غارات طيران العدوان على المنازل والمنشآت العامة والخاصة".

وأكد وزير الداخلية أن تطوير وتحديث قطاع الدفاع المدني من أهم أولويات قيادة الوزارة.. ووجه قيادة المصلحة برفع مصفوفة بالاحتياجات الضرورية من أجل إقرارها وإدخالها ضمن خطة هذا العام.

وكان وكيل الوزارة لقطاع الخدمات اللواء عبد العزير محفوظ، قد أشار إلى أهمية زيارة وزير الداخلية خاصة في هذه الظروف والتي سيكون لها الأثر في تحسين مستوى الأداء وتحفيز منتسبي المصلحة على بذل من المزيد من الجهود.

حضر الاجتماع وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد عبدالكريم معياد ومدير مكتب الوزير العميد عبد الكريم المخلافى.

سبأ
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