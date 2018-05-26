[26/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالريال الموبايل اجتماع لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي بحضور وزيرا الاتصالات المهندس مسفر عبدالله النمير والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي محمد اللاعي.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بضرورة استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإطلاق الخدمة في أقرب وقت للمساهمة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات النهائية لإطلاق الخدمة وفق المدة الزمنية المحددة.
واستمعت اللجنة إلى التقارير المقدمة من اللجان المشتركة والتي تضمنت جاهزية المشروع من الناحيتين الفنية والقانونية لتشغيل الخدمة.
وأقرت اللجنة التواصل مع البنك المركزي لمنح التصريح للبدء بتدشين الخدمة في أقرب وقت .
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل عصام الحملي ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق عبدالله الشرفي.
سبأ