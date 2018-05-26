محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية صنعاء - سبأ:





عقدت بصنعاء أمسية رمضانية بمناسبة العيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو والذكرى التاسعة لرحيل الشيخ حسين عيسى، نظمها منتدى حكيم الأحرار الثقافي بالتعاون مع منظمة مناضلي الثورة اليمنية.





تطرقت الأمسية، إلى المراحل التي مرت بها الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والمخاطر التي تستهدف الوحدة اليمنية.



وفي الأمسية أشار رئيس منتدى حكيم الأحرار الثقافي الاجتماعي محمد حسين عيسى إلى التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية وفي مقدمتها العدوان على اليمن.



ودعا أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة في مواجهة هذه التحديات وجعل اليمن ووحدته وأمنه واستقراره في أولوياتهم .. حاثا المشائخ إلى الاضطلاع بدورهم في الإصلاح بين الناس ومعالجة القضايا المجتمعية.



وقال" إن السعودية لا تريد الخير للشعب اليمني، ويأتي عدوانها اليوم استمرارا لنهجها العدائي لليمن والمعتمد على إشعال الفتن بين أبناءه وتدمير بنيته التحتية والهيمنة على مقدراته وثرواته " .



وأشار إلى ما تحلى به الشيخ حسين عيسى من صفات جعلته محل احترام وتقدير المجتمع.. وقال " إن الشيخ حسين عيسى كان من المدافعين عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر وكان مرجعية للصلح بين الناس ".



ولفت رئيس منتدى حكيم الأحرار إلى أن هذه الأمسية تمثل فرصة للوقوف أمام مرحلة تاريخية من تاريخ نضال الشعب اليمني.



فيما استعرض أحمد غوث الدين نيابة عن مناضلي الثورة اليمنية وحسين هجوان وعلي الأسدي والعميد محمد أحمد عيسى وثابت الحاشدي، الأدوار النضالية للفقيد الشيخ حسين عيسى في ثورة 26 سبتمبر.



كما استعرضوا المحطات التاريخية للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وصولاً لتحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990، وما جابهته هذه المحطات من تدخلات خارجية.



وتطرقت الكلمات إلى التحديات التي يتعرض له الشعب اليمني جراء العدوان والمخططات الصهيونية التي تستهدف الأقطار العربية خاصة ذات التوجه القومي منذ عقود.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ