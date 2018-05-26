عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع نحو 20 شخصا جراء اصطدام حافلة ركاب بجرار وناقلة في غرب أوغندا كامبالا- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم جراء اصطدام حافلة ركاب بجرار وناقلة في غرب أوغندا.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادث وقع في منطقة کیریاندونكو الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن من بين القتلى 4 أطفال و16 بالغا، وإصابة عدة أشخاص آخرين.



ونقلت عن ممثل الشرطة المحلية، القول: إن فرق الإنقاذ ورجال الشرطة موجودة حاليا في موقع الحادث للوقوف على أسبابه.



ويذكر أن أوغندا أدرجت ضمن قائمة الدول التي يقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة في العالم، وتشهد سنويا نحو 20 ألف حادث سير، تؤدي إلى وفاة نحو ألفي شخص.

سبأ [26/مايو/2018]سبأ