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  محلي
مناقشة آلية معالجة التحديات التي تواجه التعليم الفني بالمحويت
[26/مايو/2018]
المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر اليوم آلية معالجة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة .


وتناول الاجتماع بحضور وكيل المحافظة حمود شملان ، التحديات والمشاكل التي تواجه مكتب التعليم الفني بالمحافظة وتحده من ممارسة مهامه بالشكل المطلوب.

وقدم مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الدكتور عبدالملك مزارق تقريراً عن الوضع الحالي للمعاهد الفنية وعدد الدارسين فيها وأبرز احتياجاتها في المجالات التطبيقية بالإضافة إلى احتياجات الطلاب في الأقسام الداخلية من الغذاء .

وأشار إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لدعم مسار التعليم الفني وإعادة العملية التعليمية في المعاهد المتوقفة جراء استهدافها من قبل العدوان.

وثمن المحافظ بن حيدر جهود مكتب التعليم الفني من أجل استمرار التعليم الفني رغم الظروف الصعبة ، مؤكداً أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم التعليم الفني والتغلب علی الصعوبات الراهنة الناجمة عن استمرار العدوان والحصار .

وأكد أهمية هذه المعاهد في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة في مختلف المجالات .

سبأ
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