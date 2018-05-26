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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 03:53:37م
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  اقتصاد
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق تحت ضغط هبوط أسعار النفط
[26/مايو/2018]
نيويورك- سبأ:

انخفض المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في بورصة وول ستريت الأمريكية عند الإغلاق الليلة الماضية، بعد هبوط حاد لأسعار النفط ضغط على أسهم قطاع الطاقة، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل مكاسب أسهم شركات صناعة الرقائق والتجزئة.


وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 58.67 نقطة أو 0.24 في المائة ليغلق عند 24753.09 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.43 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 2721.33 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 9.43 نقطة أو 0.13 في المائة لينهي الليلة الماضية عند 7433.85 نقطة.

سبأ
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