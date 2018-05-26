محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحوفات مكثفة للغزاة والمرتزقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد محافظات ـ سبأ:

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحوفات مكثفة للغزاة والمرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ، فيما أطلقت القوة الصاروخية باليستياً على معسكر مستحدث في نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران ، وتم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع و موقع صلة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية .



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال إفشال محاولة تسلل لهم باتجاه منطقة رشاحة قبالة نجران ، مبيناً أنه تم تفجير عدد من العبوات الناسفة بمرتزقة الجيش السعودي خلال إفشال المحاولة و تدمير مدرعة عسكرية تابعة لهم .



وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع الشبكة بنجران ، وأربعة من المرتزقة السعودي شمال وادي المعايين في جيزان .



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للمرتزقة باتجاه الرمضة في جيزان وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم إثر استهداف تجمعاتهم بالمدفعية شمال المبخرة الشمالية في مستحدث جحفان .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي لعدة زحوفات مكثفة للغزاة والمرتزقة باتجاه الجمارك في حرض استمرت ثلاثة أيام متواصلة بإسناد واسع من طيران العدوان تم خلالها تدمير وإعطاب 13 آلية عسكرية ، كما سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون إحراز أي تقدم .



كما كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً للغزاة والمنافقين شمال صحراء ميدي وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



ولفت المصدر إلى أن الزحوفات ترافقت مع إسناد جوي مكثف حيث شن طيران العدوان أكثر من 35 غارة على مديريتي حرض وميدي .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة في موقع الكسارة بجبهة كرش محافظة لحج .

سبأ [26/مايو/2018]سبأ