انطلاق أول تليسكوب من نوعه فى العالم من جنوب افريقيا

جوهانسبرج- سبأ:

كشفت السلطات في جنوب إفريقيا الليلة الماضية، عن تلسكوب جديد قال العلماء إنه سيرصد أشياء تظهر في الليل مثل انفجارات النجوم واندماج النجوم النيوترونية.



وبحسب وسائل الإعلام فقد تم تدشين تليسكوب (ميرلايت) في مقاطعة كيب بالجزء الشمالي من جنوب أفريقيا بمناسبة يوم أفريقيا لتسجل القارة أرضية علمية وفلكية جديدة.



وقال دانيال كوناما وهو عالم فلك كبير بالمرصد الفلكي الجنوب أفريقي حيث يوجد التليسكوب: إنه الأول من نوعه في العالم وهو عبارة عن تلسكوب بصري آلي بالكامل مرتبط بالتلسكوب الشقيق ميركات الموجود أيضا في إقليم كارو شبه الصحراوي وسيتولى إجراء مسح للسماء الجنوبية ويساعد على تزويد الفلكيين بأسرار الكون.



وقال المرصد في بيان له إن التليسكوب قادر على رؤية أشياء متناهية الصغر بمقدار مليون مرة عما يمكن أن تراه العين المجردة.



والمشروع عبارة عن تعاون بين هولندا وجنوب أفريقيا وبريطانيا بمشاركة باحثين من جامعات كيب تاون وأوكسفورد وأمستردام من بين جامعات أخرى.

[26/مايو/2018]سبأ