محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنمية الإيرادات في مديرية الطويلة بالمحويت المحويت - سبأ:

ناقشت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم بمديرية الطويلة برئاسة الوكيل العزي الشجاف آلية تنمية الإيرادات الزكوية بالمديرية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية الطويلة أحمد الولي ، عدداً من التقارير عن أوضاع فرع مكتب الواجبات بالمديرية و المبالغ المتراكمة عن زكاة الأموال منذ الأعوام الماضية .



وتناول الاجتماع آليات معالجة الصعوبات والتحديات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد .



وأكد المجتمعون أهمية تكثيف الجهود بالتنسيق مع السلطة المحلية والعقال والأمناء بالمديرية لمتابعة تحصيل وتوريد واجبات زكاة الأنفس والأموال.



حضر الاجتماع مدير مكتب واجبات المديرية والعقال والأمناء .

سبأ [26/مايو/2018]سبأ