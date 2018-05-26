مصرع 19 شخصًا في اشتباكات بين الجيش والمسلحين في الكونغو

جوما- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 19 شخصاُ مصرعهم في اشتباكات بين الجيش الكونغولي والمسلحين في إقليم نورث كيفو المضطرب كما أعلنته السلطات الكونغوليه اليوم السبت.



ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم الجيش القول: إن 5 جنود و14 مسلحا ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتجنيد الأطفال، لقوا مصرعهم في القتال.



وقال ماك هازوكاي إن الاشتباكات وقعت أمس وإن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على أسلحتهم.



ووفقا للأمم المتحدة، فقد تشكلت القوات الديمقراطية المتحالفة عام 1995 وتتموضع في المنطقة الحدودية الجبلية بين الكونغو وأوغندا.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجماعات المسلحة التي تشارك في القتال في الكونغو، حيث تقاتل بصورة أساسية من أجل الموارد المعدنية الغنية في ذلك البلد الواقع في أفريقيا الوسطى.

[26/مايو/2018]سبأ