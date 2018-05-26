الصين تقوم بحملة تحديث لقواتها المسلحة

بكين - سبأ:

نفذت طائرات حربية صينية، اليوم السبت، هبوطا ليليا على أول حاملة طائرات تملكها بكين، وذلك في أحدث إشارة إلى حملتها لتحديث قواتها المسلحة.



ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الرسمية الصينية عن شريط مسجل نشرته البحرية الصينية، القول: إن الطيارين الذين يقودون طائرات من طراز (جيه-15) هبطا ليلا على حاملة الطائرات لياونينغ.



وأضافت الصحيفة إن الهبوط كان مناورة معقدة مثلت "وثبة كبرى صوب اكتساب قدرة قتالية كاملة".



ولدى الصين خطط طموحة لتحديث قواتها المسلحة بينما تعزز وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وحول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

[26/مايو/2018]سبأ