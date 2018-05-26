[26/مايو/2018]
المحويت - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمنطقة هجرة الدواعر بمدينة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر آليات عمل السلطة المحلية ودور العقال والوجهاء في متابعة توفير الخدمات واستمرار رفد الجبهات.
واستعرضت الأمسية بحضور وكيل المحافظة منير خطرا ومدير عام مدينة المحويت ابراهيم عبد الحميد وأعضاء المجلس المحلي والعقال والشخصيات الاجتماعية ، سبل الارتقاء بمستوی الخدمات واحتياجات المواطنين خصوصاً خلال شهر رمضان في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
وفي الأمسية أكد المحافظ بن حيدر ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم انطلاقاً من المسؤولية الملقاة علی كاهل الجميع في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن .
وأشار إلی أهمية تضافر جهود كافة القوی الوطنية والشعبية لتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني للتصدي لمؤامرات العدوان ، مجددا العهد باسم أبناء المحافظة بالحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقلاله.
وشدد محافظ المحويت علی الاستمرار في عملية التحشيد ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن سيادة الوطن.
وألقيت في الأمسية كلمات عن القطاعات الثقافية والتربوية والشعبية بالمدينة أكدت استمرار الصمود حتى تحقيق النصر
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