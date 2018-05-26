[26/مايو/2018]
محافظات ـ سبأ:
واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني خلال الـ 24 ساعة الماضية وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 17 مواطناً في عدد من محافظات الجمهورية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان كثف غاراته يوم أمس حيث شن أكثر من 64 غارة على خمس محافظات ونجران .
وذكر المصدر أن حصيلة ضحايا غارة طيران العدوان على خيام البدو في منطقة الحجر بمديرية مجز محافظة صعدة بلغت ستة شهداء و أربعة جرحى ، فيما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .
وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقة العطفين و أربع غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف .
وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان على الخط العام بمديرية زبيد في محافظة الحديدة ، واستهدف بغارة أخرى جرافة تابعة لأحد المواطنين في منطقة الزريبة بالمديرية نفسها .
ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء غارة على منزل في منطقة البرح بـمديرية مقبنة محافظة تعز ، كما أصيبت امرأة وطفل بجروح جراء استهداف مرتزقة العدوان المواطنين في منطقة حاميم بمديرية القبيطة .
وفي تعز أيضاً سقط شهداء وجرحى من المواطنين في سوق بير باشا وفي حارة الدار بنيران مرتزقة العدوان .
وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف و أكثر من 35 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .
وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن سبع غارات على طلعة رجلا وغارة على موقع المخروق في نجران .
سبأ