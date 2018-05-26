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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 03:54:41م
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أكثر من 17 شهيد وجريح بغارات الطيران ونيران مرتزقة العدوان
[26/مايو/2018]
محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني خلال الـ 24 ساعة الماضية وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 17 مواطناً في عدد من محافظات الجمهورية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان كثف غاراته يوم أمس حيث شن أكثر من 64 غارة على خمس محافظات ونجران .

وذكر المصدر أن حصيلة ضحايا غارة طيران العدوان على خيام البدو في منطقة الحجر بمديرية مجز محافظة صعدة بلغت ستة شهداء و أربعة جرحى ، فيما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقة العطفين و أربع غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف .

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان على الخط العام بمديرية زبيد في محافظة الحديدة ، واستهدف بغارة أخرى جرافة تابعة لأحد المواطنين في منطقة الزريبة بالمديرية نفسها .

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء غارة على منزل في منطقة البرح بـمديرية مقبنة محافظة تعز ، كما أصيبت امرأة وطفل بجروح جراء استهداف مرتزقة العدوان المواطنين في منطقة حاميم بمديرية القبيطة .

وفي تعز أيضاً سقط شهداء وجرحى من المواطنين في سوق بير باشا وفي حارة الدار بنيران مرتزقة العدوان .

وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف و أكثر من 35 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن سبع غارات على طلعة رجلا وغارة على موقع المخروق في نجران .

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