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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 02:56:00ص
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  رياضة
إنطلاق بطولة الناشئين لكرة القدم ضمن الملتقى الرمضاني لنادي الوحدة
[26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
انطلقت مساء أمس منافسات بطولة كرة القدم للناشئين التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن  الملتقى الرمضاني الثاني.

يشارك في البطولة أندية الوحدة والأهلي والعروبة واليرموك وأزال والشرطة وتقام منافساتها بنظام الكل مع الكل من دور واحد .

وشهدت مباريات الجولة الأولى من البطولة فوز أزال على الشرطة 3/1 وتعادل وحدة صنعاء والعروبة بهدف لمثله، وفوز أهلي صنعاء على اليرموك بهدفين نظيفين.

وتتواصل مباريات البطولة الثلاثاء المقبل حيث يلتقي أهلي صنعاء مع العروبة والشرطة مع وحدة صنعاء وأزال مع اليرموك.

من جهة أخرى تنطلق اليوم السبت بطولة الجامعات لكرة القدم السباعية والتي تقام منافساتها ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني لنادي الوحدة.

وستدشن منافسات الجولة الأولى بإقامة أربعة لقاءات تجمع الأردنية واليمنية، والماليزية مع التربية وتونتك مع صنعاء والهندسة مع الخبراء.
سبأ
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