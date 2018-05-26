دك تجمعات لجيش العدو ومرتزقته بجيزان ونجران [26/مايو/2018] جيزان - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية، تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية دكت تجمعات للجنود السعوديين في برج الدود وقبالة جبل دخان.



وأكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر استهداف تجمعاتهم بالمدفعية شمال المبخرة الشمالية في مستحدث جحفان في جيزان.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع صلة بنجران، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع.



وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل دخان وأربعة مرتزقة شمال وادي المعايين بجيزان، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع الشبكة بنجران.



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