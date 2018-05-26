اجتماع للجنة التحضيرية لبطولة الوحدة للفروسية [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة التحضيرية لبطولة الوحدة للفروسية لقفز الحواجز برئاسة رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان، الاستعدادات للبطولة التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية يوم30 مايو الجاري بمشاركة 180 فارسا من نخبة فرسان اليمن.



وفي الاجتماع أكد جمعان على أهمية التنظيم الجيد للبطولة التي ستقام بنادي الوحدة تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأشار إلى أن نادي وحدة صنعاء بتنظيمه لهذه البطولة يخوض تحديا جديدا كونها تقام على ميدان معشب للمرة الأولى.



وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الاتحاد العام للفروسية نجيب العذري تقرير حول ما تم انجازه من تحضيرات بما فيها تجهيز ميدان التحمية ومهبط الخيول وكذا الترتيبات لاستقبال الخيول المشاركة والفرسان والجهات المشاركة في البطولة .



وأشاد بدور رئاسة نادي الوحدة على تبني ورعاية البطولة وتنظيمها على ميدان النادي.. مؤكدا جاهزية اتحاد الفروسية لتنظيم البطولة من كافة النواحي الإدارية والتنظيمية بالشكل الذي يليق ببطولة تحمل اسم الوحدة اليمنية الخالدة.



يذكر أن البطولة تقام منافساتها لفئات البراعم والأشبال والناشئين والفرقي لقفز الحواجز ومن المتوقع وصول عدد الخيول المشاركة إلى 180 خيلا.



حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للاتحاد جميل على بشر والمسئول المالي محمد شذان والمسئول الإعلامي الدكتور جابر البواب ونبيل الأنسي وعباد الجرادي.

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