أمسية رمضانية بمستشفى زايد ببني الحارث [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، سبل الارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف معاناة المواطنين.



وتطرقت الامسية بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ووكيلا امانة العاصمة يحيى جميل وعلي السقاف وقيادة مستشفى زايد والكوادر الصحية ورؤساء الأقسام ، إلى دور المستشفى وكوادره في انجاح المشروع الذي اطلقته الوزارة "يد تداوي من يحمي ويبني" .



وثمن وزير الصحة ، صمود الكوادر الطبية والصحية في المستشفى خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية .



واشار إلى أهمية استمرار القطاع الصحي في القيام بدوره في خدمة المواطنين ، مشددا على ضرورة إيلاء الجرحى كامل الرعاية الصحية .



واكد حرص الوزارة على تقديم كامل الرعاية للجرحى ، تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن ومواجهة العدوان الأمريكي السعودي.



ولفت إلى ضرورة استغلال شهر رمضان ودلالاته في التراحم والتعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وتسهيل الخدمات لهم .



حضر الأمسية مدير عام الأحياء بأمانة العاصمة قناف المراني ورئيس منظمة المجتمع المدني للأعراف القبلية عامر سعدان ومدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان.

سبأ