مصرع المرتزق قائد اللواء الثالث عمالقة ورئيس عمليات اللواء [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

لقى المرتزق عبدالرحمن اللحجي قائد اللواء الثالث عمالقة، مصرعه إثر إصابته في جبهة الساحل الغربي.



وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمينة (سبا) أن قائد ما يسمى اللواء الثالث عمالقة لقي مصرعه إثر إصابته في جبهة الساحل الغربي وكذا مصرع المرتزق رئيس عمليات اللواء عبدالله زغينة.



ولفت المصدر إلى وصول أكثر من 30 سيارة إسعاف تحمل جثث قتلى مرتزقة من اللواء الثالث إلى مستشفى المخا.



وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد أكبر زحف مسنود بغطاء جوي وبحري في قطاع الساحل الغربي استمر يومين، وكبدوا الغزاة والمرتزقة أكثر من 120 قتيلا ومئات الجرحى.

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